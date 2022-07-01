Galatasaray, Erik Botheim ile yakından ilgileniyor

Galatasaray, Rus ekibi Krasnodar’da forma giyen Botheim ile yakından ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun sözleşmesini tek taraflı feshetmesinden dolayı hukuksal açıdan da bu transfer hakkında görüş alıyor.

Yeni sezon hazırlıklarına yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray, transferler konusunda da çalışmalarına devam ediyor. Bu sene kadroda yeniden yapılanma gerçekleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun çalışmalar içinde. Cimbom, 6-8-10 numara, kanat ve forvet bölgelerine takviye yapacak.

Galatasaray, Altay’da forma giyen genç futbolcu Kazımcan Karataş’ın transferini bitirdi. Sarı-kırmızılılar bu transferi kiralık olarak değil, bonservisiyle noktalayacak.

Aslan, İtalyan ekibi Sassuolo’da top koşturan Mert Müldür ve Kaan Ayhan’ı da kadrosuna katmak istiyor fakat Mert için istenilen ücretin yüksek bulunduğu ifade edildi. Kaan için ise İtalyan takımı 5 milyon Euro talep ediyor.

Galatasaray, Krasnodar ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Norveçli golcü futbolcu Erik Botheim ile de yakından ilgileniyor. Botheim transferinde hukuksal sorun yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar, bu konuda farklı yerlerden görüş alıyor.

Al-Nassr’da futbol hayatına devam eden Brezilyalı futbolcu Talisca’nın takımında mutlu olduğu belirtilirken, 28 yaşındaki futbolcu Suudi Arabistan temsilcisinden net 8 milyon Euro alıyor. Sarı-kırmızılıların, Real Betis’te oynayan Portekizli futbolcu William Carvalho ile de görüşmeleri sürdürdüğü aktarıldı.

Marcao’ya Sevilla ve Zenit’ten teklifler var

Brezilyalı futbolcu Marcao ile Rusya’dan Zenit ve İspanya’dan Sevilla’nın ilgilendiği öğrenilirken, ilk görüşmeler sonucunda tekliflerin istenilen düzeyde olmadığı belirtildi. Marcao iyi bir takım olursa gitmeye sıcak bakıyor, transfer olmasa da Galatasaray ile kupalar kazanmak istediğini söylediği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun takımdan ayrılma ihtimali düşük olduğu dile getirildi.

Defansa takviye yapılacak

Galatasaray bu sezon stoper bölgesine de transfer yapmak istiyor. Sezon boyunca kullanacağı 4 iyi stoper bulunması düşüncesiyle hareket eden sarı-kırmızılılar, buraya takviye düşünüyor. Bu bölge için düşünülen eski futbolcuları Jason Denayer’in de maaş konusunda beklentisinin biraz yüksek olduğu öğrenildi. Aslan, sağ bek konusunda Kayserispor’dan Onur Bulut dışında yerli ve yabancı futbolcularla da görüşme halinde.

Takıma yardımcı antrenör konusunda görüşmeler içinde olan sarı-kırmızılılar, Tuğberk Tanrıvermiş’i altyapıda görev alması için düşünüyor. Cimbom ayrıca pozisyon coaching sistemi için çalışmalar yapıyor.

Kuveytli hava yolu firması ile sponsorluk için iki gündür görüşmeler devam ediyor. Forma veya stadyum ismi şeklinde ayrı ayrı sponsorluk olabilir. Bu konuda görüşmeler devam ediyor.