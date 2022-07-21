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Galatasaray, Dubois’i kadrosuna kattı

Galatasaray, Lyon’dan Fransız defans oyuncusu Leo Dubois’i kadrosuna kattı.

Spor 21.07.2022, 21:14 21.07.2022, 21:21
Galatasaray, Dubois’i kadrosuna kattı

Galatasaray, Lyon’dan Fransız defans oyuncusu Leo Dubois’i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı ekip, Lyon’dan Leo Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Leo Michel Joseph Claude Dubois ve kulübü Olympique Lyonnais SASU ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 1.800.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

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