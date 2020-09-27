Galatasaray Doğa Sigorta 56-80 Anadolu Efes
ING Basketbol Süper Ligi'nin açılış haftasındaki derbide Anadolu Efes, deplasmanda Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-56 mağlup etti. Lacivert-beyazlılarda 18 sayı, 9 ribaunt ile oynayan Sertaç Şanlı galibiyetin mimarı oldu.
Galatasaray'ın hücumda etkili olduğu dakikalarda rakibinin savunma hatalarından yararlanarak aranın açılmasına izin vermeyen Anadolu Efes, 7. dakikada sarı-kırmızılıları yakaladı: 13-13. Tolga Geçim'in üç sayılık basketiyle maçta ilk kez öne geçen lacivert-beyazlılar, üstünlüğünü koruyamadı ve ilk çeyrek 20-20 eşitlikle sona erdi.
İkinci periyotta yaptığı etkili savunma ile sarı-kırmızılıların sayı bulmasını zorlaştıran Anadolu Efes, hücumda yakaladığı fırsatları değerlendirdi. 16. dakikada farkı 9 sayıya (33-24) yükselten lacivert-beyazlı ekip, pota altındaki performansıyla üstünlüğünü korusa da Galatasaray son anlarda bulduğu basketlerle arayı kapattı. Anadolu Efes devreye 35-31 önde girmeyi bildi.
Üçüncü periyoda Sertaç Şanlı'nın sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, 24. dakikada Micic'in basketiyle farkı yeniden 9 sayıya (42-33) yükseltti. Savunmadaki sert oyunuyla Galatasaray'ın farkı kapatma kapatma çabalarını boşa çıkaran lacivert-beyazlı ekip, rakibinin boyalı alanda sayı üretmesini de engelledi ve son çeyreğe 52-42 üstünlükle girdi.
Son çeyrekte 7-0'lık seri yakalayarak 33. dakikada farkı 17 sayıya (61-44) yükselten Anadolu Efes, kalan bölümde temposunu düşürse de aranın kapanmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 80-56 kazandı..
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