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Galatasaray derbi moduna girdi

Süper Lig'in 40. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi, sarı-kırmızılılar hazırlıklara başladı.

Spor 03.05.2021, 18:56
Galatasaray derbi moduna girdi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 40. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı.

Antrenmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

ONYEKURU TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Henry Onyekuru, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı sahada çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, Beşiktaş maçının hazırlıklarını Çarşamba günü saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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