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Galatasaray, derbi için kampa girdi
GALATASARAY, SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDAFENERBAHÇE İLE OYNAYACAĞI MAÇ ÖNCESİ SON ANTRENMANINI BU AKŞAM GERÇEKLEŞTİREREK KAMPA GİRDİ.
Spor 26.09.2020, 20:14
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Galatasaray, Süper Lig’in 3. haftasındaFenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını bu akşam gerçekleştirerek kampa girdi.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Öte yandan Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile birlikte antrenmanı tesislere gelerek takip etti ve Fatih Terim’e ve takıma başarı dileklerinde bulundu.
Galatasaray, antrenmanın ardından yarınki karşılaşma için kampa girdi.
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