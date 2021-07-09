Galatasaray'dan Taylan Antalyalı için Şenol Güneş'e yanıt

Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden yayınladığı açıklamayla Şenol Güneş'e yanıt verdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş düzenlediği basın toplantısında milli futbolcunun geçirdiği bir operasyondan söz ederek eleştiride bulunmuştu.

"Talihsiz açıklamaları üzülerek izledik"

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"A Milli Takım Teknik Direktörü Sn. Şenol Güneş’in oyuncumuz Sn. Taylan Antalyalı ile ilgili yapmış olduğu talihsiz açıklamaları üzülerek izledik.

Sporcu sağlığı Galatasaray’ın önceliklerindendir. Oyuncumuzun geçirdiği basit operasyon, öncesi, sonrası ve her safhası ile detaylıca planlanmış, başarı ile sonuçlanmıştır.

Kaldı ki oyuncumuz bu süreci kısıtlı tatil süresinden fedakarlık ederek, Milli Takım’da oynayabilmek için hızlandırmış ve gerekli tüm tedaviler Avrupa Şampiyonası öncesinde, performansını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde tamamlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Şenol Güneş, Taylan Antalyalı hakkında ne dedi?

"Hiçbir oyuncuyu kendi performansında gördüğümüzü söyleyemem." sözlerini kullanan Şenol Güneş, oyuncu tercihleri hakkında gelen bir soruya şu yanıtı verdi:

"Mahmut sakatlandı, bel sakatlığı vardı. Yükleyince belinde rahatsızlığı var, düzelir miydi? Efecan ile Halil vardı, orada Cengiz düşündüğüm oyuncuydu. Kenan oynuyor, Abdülkadir vardı. Salih'e gelince orta sahada benim düşündüğüm oyuncular içinde Ozan, Okay, İrfan, Hakan, Taylan, Dorukhan vardı. Dorukhan daha iyi durumdaydı. İrfan da sakatlıktan geldi, gol atınca dışarıyı aldık. 'Hocam çok yoruldum' dedi. Merih, İrfan ve Cengiz Mart’ta da yoktu. Salih, Berat o dediğim oyuncuların gerisinde düşündüğüm oyunculardı. Taylan’la ilgili bir sıkıntım var, Taylan benim seyrettiği maçlara göre daha durağan geldi. İyi görmüyorum. Dorukhan arada parlıyor ama daha iyi göründü. Kaan’ı denedim Kaan daha iyi geldi. Taylan turnuvadan geldi ilk geldiği gün ameliyat oldu. Doktoru aradım, 'Var mıydı sakatlığı?' dedim 'Yok tedbir amaçlı oldu' dedi. Nasıl bir iştir anlamadım dedim. Ama bir belirti görmedik, idmanları yaptı ama temposu düşüktü. Olsa söylerdim. Temposu düşüktü, olabilir ki bir rahatsızlığı vardı, kasık fıtığı vardı büyük ihtimalle. Onun üzerine gelip ameliyat oldu. Ama olumsuz bir durum. Benim için de olumsuz ama asıl onun için olumsuz. En azından gelip hocam sakatlığım var ne düşünüyorsun diyebilirdi? Hasan Ali söyledi bunu, 'git ameliyat ol' dedik. Bunda yapacak bir şeyim yok. Sakatlığım yok diyor bana, ameliyat niye oldu? Ben de size soruyorum."