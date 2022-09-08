Galatasaray'dan skandal harita! Apar topar sildiler

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil döneminin bitmesine saatler kalan Galatasaray, Mauro Icardi, Juan Mata, Yusuf Demir, Milot Rashica ve Mathias Ross’u renklerine bağladı.

Paris Saint Germain’den Mauro Icardı, Rapid Wien’den Yusuf Demir, Aalborg’dan Mathias Ross Jensen, Norwich City’den Milot Rashica ve son olarak Manchester United forması giyen Juan Mata transferlerini Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildiren Galatasaray, sosyal medya hesabından ise skandal bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray’ın “Tahmin edin, sıradaki uçak dünyanın hangi ülkesinden geliyor?” mesajıyla dünya haritası görseli ile yapılan paylaşımda Trakya ve Kıbrıs’ın tamamımın Türkiye’den farklı renklerde olması dikkat çekti.

Yapılan paylaşım tepkiler sonrasında apar topar silindi. İşte o paylaşım: