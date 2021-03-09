Galatasaray'dan olay transfer iddiası: Juventuslu oyuncu...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda tam gaz devam etmek isteyen Galatasaray'da olay transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip yaz transfer dönemi için büyük bir bomba patlatmak adına harekete geçti. İşte flaş transfere ait tüm gelişmeler...
Spor Toto Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım şampiyonluk yolunda tam gaz devam etmek istiyor. Birçok yıldız ismi kadrosuna katmayı başaran Galatasaray, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de kendi evinde devirmeyi başardı.
Süper Lig'de büyük çıkış yakalamak isteyen Cim Bom'da önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Ara transfer döneminde kadrosuna Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa'yı katan ve güçlenen sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Sağ bekte istediği kanı bir türlü bulamayan Galatasaray, yaz transfer döneminde bu mevki için büyük bir bomba patlatmak adına harekete geçti.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
Uzundurukan, Galatasaray'ın Juan Cuadrado transferi için harekete geçtiğini açıkladı.
Uzundurukan: ''Juventus'un 32 yaşındaki Kolombiyalı sağ beki Juan Cuadrado Galatasaray'ın radarına takıldı. Sarı kırmızılılar bu oyuncu için nabız yokluyor.Cuadrado, çok istikrarlı ve çok güçlü bir oyuncu. Tam Galatasaray'ın aradığı bir sağ bek.Oyuncunun bonservisi yüksek ama önümüzdeki sezon sözleşmesi biteceği için uygun şartlara transfer gerçekleşebilir.Galatasaray, uygun bir bonservis bedeliyle oyuncuyu alabilir ya da kiralık olarak renklerine bağlayabilir.