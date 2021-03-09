Galatasaray'dan olay transfer iddiası: Juventuslu oyuncu...

Spor Toto Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım şampiyonluk yolunda tam gaz devam etmek istiyor. Birçok yıldız ismi kadrosuna katmayı başaran Galatasaray, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de kendi evinde devirmeyi başardı.

Süper Lig'de büyük çıkış yakalamak isteyen Cim Bom'da önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Ara transfer döneminde kadrosuna Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa'yı katan ve güçlenen sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Sağ bekte istediği kanı bir türlü bulamayan Galatasaray, yaz transfer döneminde bu mevki için büyük bir bomba patlatmak adına harekete geçti.

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Uzundurukan, Galatasaray'ın Juan Cuadrado transferi için harekete geçtiğini açıkladı.