Galatasaray'dan o haberlere yalanlama

Galatasaray, başkan Mustafa Cengiz'e ait olduğu söylenen ve kamuoyunda büyük gündem oluşturan sözlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

"Milliyet Gazetesi’nde bugün yayınlanan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in 20 Genel Kurul üyesinin olduğu ortamda söylediği iddia edilen sözler tamamen hayal ürünüdür.

Hiçbir gerçekçiliği bulunmayan ve her cümlesi iftira dolu bu ifadeleri manşetine taşıyarak Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’i kamuoyu önünde itibarsızlaştırma çabası içinde bulunmak en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır.

Bu tip hayal ürünü yalan haberler yapmanın gazeteciliğin hiçbir ilkesiyle bağdaşmadığını belirtir, Galatasaray camiasının, taraftarımızın ve kamuoyunun bu tip manipülatif haberlere itibar etmemesini rica ederiz.

Hiçbir gerçek dayanağı olmayan bu haberi yapanlarla ilgili gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz."