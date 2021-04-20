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Galatasaray'dan Mete Kalkavan tepkisi

Galatasaray, Merkez Hakem Kurulu'nun Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maça hakem Mete Kalkavan'ı atamasına tepki gösterdi.

Spor 20.04.2021, 10:30
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Galatasaray'dan Mete Kalkavan tepkisi

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolun tüm paydaşlarıyla adalet, dürüstlük, eşitlik ve sportmenlik çerçevesinde bir yarış arzu edildiği belirtilerek, "Son dönemlerde olduğu gibi bu sezonda da Galatasaray'a karşı uygulanan çifte standart içeren hakem kararlarının yanı sıra, Galatasaray adıyla kronik problemi olan Mete Kalkavan'ın bu maça atanması kelimenin tam anlamıyla 'hatada ısrar ediyoruz' anlamını taşımaktadır. Hakem Mete Kalkavan'ı, Merkez Hakem Kurulu ve bütün unsurları, Türk futbolu adına uyarmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile 21 Nisan Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

(Maçkolik)

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