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Galatasaray'dan iki bomba transfer birden!

Galatasaray Kulübü, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile üç yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Spor 11.06.2021, 22:51
Galatasaray'dan iki bomba transfer birden!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda  (KAP) yer alan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 5.500.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti"

"Profesyonel Futbolcu Aytaç Kara ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti"

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