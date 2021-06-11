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Galatasaray'dan iki bomba transfer birden!
Galatasaray Kulübü, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile üç yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Spor 11.06.2021, 22:51
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 5.500.000 TL sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti"
"Profesyonel Futbolcu Aytaç Kara ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2021-2022 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti"