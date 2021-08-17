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Galatasaray'dan flaş Marcao açıklaması!

Son dakika haberine göre; Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü, Giresunspor-Galatasaray maçında takım arkadaşına önce kafa sonra yumruk atan Marcao ile ilgili bugün bir karar çıkacağını açıkladı.

Spor 17.08.2021, 11:52
Galatasaray'dan flaş Marcao açıklaması!

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü, "Marcao ile ilgili bugün bir karar çıkacak" açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

Giresunspor-Galatasaray maçında Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa ardından yumruk attı.

Bu gelişmenin ardından sosyal medyayı ayağa kaldıran Galatasaraylı taraftarlar, Marcao'nun gönderilmesi gerektiğini savundu.

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