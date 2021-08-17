Son Dakika
Galatasaray'dan flaş Marcao açıklaması!
Son dakika haberine göre; Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü, Giresunspor-Galatasaray maçında takım arkadaşına önce kafa sonra yumruk atan Marcao ile ilgili bugün bir karar çıkacağını açıkladı.
Spor 17.08.2021, 11:52
Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü, "Marcao ile ilgili bugün bir karar çıkacak" açıklamasında bulundu.
Ne olmuştu?
Giresunspor-Galatasaray maçında Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa ardından yumruk attı.
Bu gelişmenin ardından sosyal medyayı ayağa kaldıran Galatasaraylı taraftarlar, Marcao'nun gönderilmesi gerektiğini savundu.