Galatasaray'dan Felipe Melo'nun transferiyle ile ilgili açıklama!

Galatasaray'ın Felipe Melo'yu transfer edeceği yönündeki iddialara sarı-kırmızılı kulüpten cevap geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, 38 yaşındaki Felipe Melo'nun Galatasaray'a transferinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Felipe Melo'nun bu takıma gelmesi mümkün görünmüyor. Başkanımız ve Fatih Hoca'nın bir planlaması var. Genç oyuncular alıyoruz, 38 yaşındaki Melo'nun transferi olamaz. Doğru bir yapılanma var ve bu şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.