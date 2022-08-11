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Galatasaray'dan Erdem Timur için ''cemaat'' açıklaması

Galatasaray, Başkan Vekili Erden Timur hakkında bir cemaat liderinin toplantılarına katıldığı şeklindeki görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kulübün resmi internet sitesinden "zorunlu açıklama" başlığıyla bir metin yayınlandı.

Spor 11.08.2022, 10:13
Galatasaray'dan Erdem Timur için ''cemaat'' açıklaması

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekilimiz Sayın Erden Timur hakkında bazı yayın mecralarında yapılan karalama amaçlı, maksatlı ve hiçbir gerçeklik payı olmayan haberleri (!) şaşkınlıkla takip etmekteyiz.

Zamanlaması son derece manidar olan bu saldırıların altında yatan gerçeğin; 23. Şampiyonluk yolundaki kararlılığımızdan duyulan korku ve endişe olduğu aşikardır.

Galatasaray Spor Kulübü; Başkanından yönetimine, teknik heyetinden futbolcularına, taraftarından tüm camiasına kadar bir bütündür. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; bu tür manipülatif haber ve yorumlar bizleri birbirimize daha da fazla kenetler ve Galatasaray kenetlendiği zaman önünde hiçbir güç duramaz."

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