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Galatasaray'dan derbi öncesi taraftar kararı
Süper Lig'in 10. haftasında pazartesi günü Beşiktaş'la karşılaşacak Galatasaray, yarın antrenmanı NEF Stadyumu'nda taraftara açık yapacak.
Spor 23.10.2021, 13:27
Pazartesi günü Beşiktaş ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray 'da Fatih Terim, pazar günü yapılacak antrenmanın NEF Stadyumu'nda taraftara açık bir şekilde düzenlenmesine karar verdi.
Terim'den flaş karar
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kararı ile Beşiktaş derbisi öncesi taraftarıyla bir araya gelecek. Kritik maç öncesinde Galatasaray takımı, 24 Ekim Pazar günkü son antrenmanını NEF Stadyumu'nda taraftara açık şekilde gerçekleştirecek.
Sarı-kırmızılılarda 2018-2019 sezonunda da Beşiktaş ile oynanan derbi öncesinde bir antrenman taraftarlara açılmıştı.