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Galatasaray'da yeni başkan adayı belli oldu!

Son dakika haberi... Galatasaray'da Mayıs ayında gerçekleştirilecek başkanlık seçimi için adaylar belli olmaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, başkanlığa aday olduğunu resmen açıkladı.

Spor 08.04.2021, 11:25
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Galatasaray'da yeni başkan adayı belli oldu!

Galatasaray'da Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimi öncesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu an Mustafa Cengiz yönetiminin seçim kararı almasının ardından birkaç aday ortaya çıkmıştı. Bir dönem kulüpte yöneticilik de yapan Galatasaray Divan Kurulu üyesi Burak Elmas, başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı. Galatasaray Divan Kurulu üyesi Metin Öztürk de başkanlığa aday olduğunu açıklayanlar arasında yer almıştı. Galatasaray Genel Kurul üyesi Tuncer Hunca, mayıs ayında yapılması planlanan başkanlık seçimine adaylığını koymuştu.

Resmen başkan adaylığını açıklayanlar arasına son olarak sarı kırmızılı takımın divan kurulu başkanı olan Eşref Hamamcıoğlu da katıldı. Hamamcıoğlu adaylığını, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla açıkladı.

(Fanatik)

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