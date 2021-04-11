Galatasaray'da Yedlin üç hafta yok

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı ekibin idmanında Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak geçirdi. Diğer oyuncular ise gruplar halinde 5’e 2 pas oyununun ardından pas çalışması üzerinde durdu. Sarı-kırmızılılar, ana bölümde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirdi.

Ligin 34. haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan maçta aldığı darbenin ardından sakatlanarak oyuna devam edemeyen DeAndre Yedlin’in yapılan tetkikleri sonrası sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.

Yedlin'in en az üç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Falcao'nun yüzünde kırık oluştu

Öte yandan, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda bir pozisyonda kafa kafaya çarpışma yaşayan Kerem Aktürkoğlu ve Radamel Falcao, çalışmayı tamamlayamadı. İki oyuncu da gerekli tetkikleri yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün yapılan antrenmanda yaşadıkları kafa çarpışmasının ardından sponsor hastanemiz Ulus Liv Hospital’da tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Radamel Falcao’nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildi. Oyuncumuzun bu akşam anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi ile tedavisi planlandı.

Yapılan tetkiklerinde herhangi bir problem ile karşılaşılmayan Kerem Aktürkoğlu ise tedbir amaçlı olarak gözetim altında tutulacaktır."

(Maçkolik)