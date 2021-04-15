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Galatasaray'da tarih belirlendi

Galatasaray'da başkanlık seçiminin yapılacağı olağan seçimli genel kurul 22 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 29 Mayıs'ta yapılacak.

Spor 15.04.2021, 11:07
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Galatasaray'da tarih belirlendi

Galatasaray'da başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurul tarihi belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, olağan seçimli genel kurulun 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacağı ifade edildi.

SEÇİM, 29 MAYIS'TA YAPILACAK

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, Kulübümüzün “Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı" 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 29 Mayıs 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur.''

BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLAYAN İSİMLER

Galatasaray'da şu ana kadar Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Metin Öztürk ve Tuncer Hunca, resmen adaylığını duyurdu.

(Ensonhaber)

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