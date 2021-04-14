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Galatasaray'da şok istifa!

Galatasaray futbol A takımı iletişim koordinatörü Aslı İşliel Kaşeler görevinden istifa etti.

Spor 14.04.2021, 12:27
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Galatasaray'da şok istifa!

Galatasaray'da sürpriz istifa kararı. Fatih Terim'in Florya'daki ekibinde yer alan önemli isimlerden Futbol A takımı iletişim koordinatörü Aslı İşliel Kaşeler görevinden istifa etti.

Hande Sümertaş'ın istifasının ardından Kaşeler'in Terim'in ekibinden ayrılması büyük sürpriz olarak nitelendirildi.

Sarı-Kırmızılı kulüpten Aslı İşliel Kaşeler'in neden istifa ettiği ile alakalı bilgi ise paylaşılmadı.

(Fanatik)

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