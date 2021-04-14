Son Dakika
Galatasaray'da şok istifa!
Galatasaray futbol A takımı iletişim koordinatörü Aslı İşliel Kaşeler görevinden istifa etti.
Spor 14.04.2021, 12:27
5
Galatasaray'da sürpriz istifa kararı. Fatih Terim'in Florya'daki ekibinde yer alan önemli isimlerden Futbol A takımı iletişim koordinatörü Aslı İşliel Kaşeler görevinden istifa etti.
Hande Sümertaş'ın istifasının ardından Kaşeler'in Terim'in ekibinden ayrılması büyük sürpriz olarak nitelendirildi.
Sarı-Kırmızılı kulüpten Aslı İşliel Kaşeler'in neden istifa ettiği ile alakalı bilgi ise paylaşılmadı.
(Fanatik)