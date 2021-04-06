Galatasaray'da savunma değişiyor

Cim Bom'da üçlü savunma planı devrede... Teknik direktör Fatih Terim, takımın son haftalarda yediği basit gollere çare arıyor. Özellikle Luyindama ve Marcao'nun aynı maçta cezalı olması sebebiyle, birinci bölgede çok ciddi bir sıkıntı yaşayan Sarı-Kırmızılılar'da, Fatih hocanın hafta içi idmanlarda farklı bir kurgu deneyeceği öğrenildi.

Terim'in, defansta Luyindama, Donk ve Marcao'yu birlikte kullanmayı düşündüğü belirtiliyor. İki bekten ise vazgeçileceği, sağ koridorda yine cezası biten Yedlin'in, solda ise daha hücuma yönelik bir ismin tercih edileceği bildirildi. Terim'in, antrenmanlarda deneyeceği bu sistemden memnun kalması halinde, Karagümrük karşısında da bu doğrultuda bir ilk 11 kullanmayı planladığı dile getirildi.

(Fanatik)