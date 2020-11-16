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Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin idari ibrasızlığı ortadan kalktı
Mahkeme, Galatasaray Genel Kurulu'nun verdiği idari ibrasızlık kararını iptal etti.
Spor 16.11.2020, 10:48
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Galatasaray'da yönetim kurulunun geleceğini ilgilendiren kritik duruşma bugün gerçekleştirildi.
İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 09.30'da gerçekleşen duruşmada, yönetim kurulunun ibrasızlığının iptali için açılan dava görüldü. Verilen karara göre Galatasaray Genel Kurulu'nun verdiği idari ibrasızlık kararı iptal edildi.
Bilirkişiye gönderilen dosyada pandemi nedeniyle ek süre alınmış ve rapor iki ay önce hazırlanmıştı. Taraflar da itirazlarını sunmuşlardı..