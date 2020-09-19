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Galatasaray'da Marcao Roma yolunda!
Galatasaray, İtalyan devi Roma başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu Brezilyalı stoper Marcao için 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
Spor 19.09.2020, 09:17
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Kadroya takviye yapma düşüncesinde olan ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, takımdan bazı isimlerle de yollar ayrılabilir.
Sarı kırmızılı takımın formda isimlerinden Brezilyalı stoper Marcao'ya ise teklifler gelmeye başladı. Ancak Galatasaray, geçtiğimiz sezon gösterdiği performans sonrası transferin gözdesi haline gelen Marcao'yu kolay kolay bırakma niyetinde değil.
BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ
Sarı kırmızılı yönetimin başta Roma olmak üzere birçok takımın listesindeki Brezilyalı stoperin fiyatını 20 milyon euro olarak belirlediği öğrenildi.
TERİM KALMASINI İSTİYOR
Teknik direktör Fatih Terim de Marcao'nun bu sezon mutlaka takımda olmasını istiyor.
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