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Galatasaray'da Marcao ile yeni sözleşme
Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Marcao için Avrupa’nın çeşitli kulüplerinden teklifler gelirken, Galatasaray yıldız isimle ilgili kararını verdi.
Spor 02.10.2020, 11:17
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Milliyet'in haberine göre; Cim-Bom’un başarılı stoperi Marcao için Avrupa’nın çeşitli kulüplerinden teklifler gelirken, Galatasaray ise Brezilyalı oyuncuyla sözleşme yenileme kararı aldı. Radyospor’a açıklama yapan Marcao’nun menajeri Hugo Garcia, sarı-kırmızılı yönetimin Marcao ile sözleşme yenileyip, maaşında iyileştirme yapmak istediğini, bu nedenle kendisini görüşmeye çağırdığını ifade etti.
Galatasaray’da gözden düşen ve gidecekler arasında gösterilen Jimmy Durmaz’ın Fatih Karagümrük ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi. Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmeyen oyuncunun kısa süre içerisinde ligin yeni takımına katılacağı ifade edildi.
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