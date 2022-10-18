Galatasaray'da kupa mesaisi

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda eşleştiği TFF 2. Lig ekibi Kastamonuspor ile yarın akşam kendi seyircisi önünde karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor deplasmanından 2-1'lik skorla mağlup ayrılan ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Cimbom'da hedef hem kendini taraftarına affettirmek hem de ligde şans bulamayan oyuncuları değerlendirmek.

Teknik direktör Okan Buruk' un bu maçın 11'inde ligde süre alamayan oyuncuları değerlendirmesi beklenirken Yusuf Demir,Seferoviç,Rashica ve Emin Bayram gibi oyuncuların maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. Galatasaray taraftarı da ligde alınan mağlubiyete rağmen bu maça büyük ilgi gösteriyor. Satışa sunulan biletlerin büyük bir kısmı satılırken maçı 20-25 bin kişnin stadyumda izlemesi bekleniyor. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşma yarın akşam saat 21.00' de Nef Stadyumu'nda oynanacak ve bu maçın hakemliğini Yiğit Arslan üstlenecek.