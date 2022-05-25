Galatasaray'da kırmızı alarm! 'Transfer yasağı gelebilir'

ZAMALEK'E ÖDEME YAPILMADI

G.Saray’da 11 Haziran 2022’de gerçekleşecek seçimli genel kurulun ardından göreve gelecek olan yeni başkan ve yönetimin acilen çözmesi gereken ilk konu Şubat 2021’de satın alma opsiyonuyla kiralanan Mustafa Muhammed'in bonservis ödemesi olacak. Nitekim ara transfer döneminde Mısırlı futbolcunun sözleşmesindeki 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanan Galatasaray, oyuncunun kulübü Zamalek’e henüz bu ödemeyi yapabilmiş değil.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Mustafa Muhammed'in, kontratındaki madde nedeniyle gönülsüz veren Zamalek ise bu gelişme üzerine harekete geçti ve Galatasaray’a uyarı faksı çekti. Taraflar arasındaki sözleşmedeki maddeye göre 1 Temmuz 2022’ye kadar süresi olan Galatasaray Kulübü’ne, Zamalek şimdiden FIFA’ya gitme tehdidinde bulundu. Mısır Kulübü’nün 4 milyon dolarlık bonservis bedelinin 1 Temmuz’a kadar yatırılmaması halinde FIFA’ya başvuracağını açıkça dile getirdiği belirtildi.

YÖNETİMİN ELİ KOLU BAĞLI

Zamalek’in FIFA’ya başvuru yapması ve haklı bulunması durumunda ise Galatasaray’a transfer cezası gelmesi olası... Mart ayında yapılan mali genel kurulda bütçe yetkisi alınamadığı için Mostafa Mohamed transferi için çözüm de üretilemezken, göreve gelecek olan yeni başkan ve ekibinin bu problemi ivedilikle çözmesi gerekecek.

20 GÜN İÇİNDE ÖDENMELİ

Olası bir cezayla karşı karşıya kalmamak için yaklaşık 66 milyon TL yapan bu tutarı Galatasaray’ın yeni yönetiminin 20 gün içinde bulup ödemesi gerekecek.

Zamalek’ten Şubat 2021’de Galatasaray’a gelen Mustafa Muhammed sarı kırmızılı kulüpte 57 resmi karşılaşmaya çıktı. Muhammed bu maçlarda 17 gol atarken 5 kez de takım arkadaşlarının gollerinde asist yaptı.