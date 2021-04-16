Galatasaray'da ilk transfer belli oldu

GALATASARAY'DAN FLAŞ TRANSFER ATAĞI

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ligde şampiyonluk hedefleyen Sarı Kırmızılılarda transferde de hareketli saatler yaşanıyor. İtalyan ve Yunan basını Galatasaray ile ilgili son dakika gelişmelerini paylaştı. İşte detaylar...

ZİRVEDEN UZAKLAŞTI

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Fatih Karagümrük beraberliği ile zirve yarışında ağır bir yara aldı. Beşiktaş ile aradaki puan farkı 8'e yükseldi.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Galatasaray'da şampiyonluk yarışı devam ederken diğer taraftan transfer çalışmaları da son hızıyla devam ediyor.

Sarı Kırmızılılar kadrosunda yer alan kiralık oyuncuların yerini bonservisi elinde olan futbolcularla doldurmanın planlarını yapıyor.

ETEBO VE GEDSON AYRILACAK

Galatasaray'da orta saha rotasyonunda yer alan Gedson Fernandes ve Etebo'nun kiralık sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek. İki futbolcu da kulüplerine geri dönecek.

SARACCHI DE VEDA EDİYOR

Galatasaray'da Marcelo Saracchi'nin de kiralık sözleşmesi sona erecek. Yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle istikrar yakalayamayan Uruguaylı sol bek Leipzig'e geri dönecek. Galatasaray sol bek ve orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına çalışmalarına hız verdi.

GALATASARAY'DAN KOLAROV HAMLESİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray sezon sonunda Inter ile sözleşmesi bitecek Aleksandr Kolarov ile yakından ilgileniyor. Sarı Kırmızılıların bu transferde ısrar etmesinin sebebi Sırp oyuncunun bonservisini eline alacak olması.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

Kolarov'un adı Inter'e transfer olmadan önce Fenerbahçe ile anılıyordu. O dönem Roma'da kalan Kolarov ardından Inter'e transfer olmuştu. Conte ile fazla şans bulamayan Sırp futbolcu sezon sonunda boşa çıkacak.

VIDAL SÜRPRİZİ

Inter'in kadroda düşünmediği bir başka isim ise Arturo Vidal... Antonio Conte'nin tıpkı Kolarov gibi fazla süre vermediği Şilili yıldız Inter'den ayrılmak istiyor.

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLİR

Sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Vidal'in Inter yönetimiyle fesih görüşmeleri yaptığı iddia edildi. Galatasaray'ın Etebo ve Gedson Fernandes'ten boşalacak orta saha rotasyonunu Arturo Vidal ile doldurmayı planladığı iddia edildi.

MARSİLYA VE FLAMENGO DA İSTİYOR

La Gazzetta dello Sport'un detaylandırdığı haberde Vidal ile ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray'ın dışında Marsilya ve Flamengo da yer alıyor. Şilili yıldızın henüz hangi takıma gideceği belirsiz.

BİR İDDİA DA YUNANİSTAN'DAN!

Galatasaray ile ilgili bir iddia da Yunanistan'dan geldi. Sportime adlı site, Galatasaray ve PAOK'un Al Duhail'de kiralık olarak forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Dudu ile ilgilendiğini iddia etti.

2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

2011'de Cruzeiro'dan Dinamo Kiev'e transfer olan ve 4 yıllık Ukrayna macerasının ardından tekrar Brezilya'ya, Palmeiras'a dönen Dudu son sezonda oynadığı 28 maçta 15 gol attı ve 13 asist yaptı. Dudu'nun Palmeiras ile 2023'e kadar sözleşmesi devam ediyor.

(Fanatik)