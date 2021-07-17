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Galatasaray'da iki pozitif!

Galatasaray'da iki futbolcunun Covid-19 PCR testi pozitif çıktı.

Spor 17.07.2021, 00:18
Galatasaray'da iki pozitif!
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Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Oyuncuların tedavi ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.

Galatasaray Kulübü, bugün yapılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) PCR testinde iki futbolcunun sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."

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