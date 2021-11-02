Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşı açıklandı!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, sponsorluk anlaşması töreninde transfer açıklamasında bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"Felipe Melo, Galatasaray'ın gündeminde yok."

"6 numara çalışması var. Fatih Hoca'dan gelen rapor doğrultusunda bu çalışmalar hayata geçecek. Eksikler varsa, gidereceğiz. 6 numara çalışmamız olacak. Bütçemiz doğrultusunda farklı transferleri de yapmaya çalışacağız."

Beşiktaş'ın "Adalet herkese lazım" paylaşımına yanıt veren Rezan Epözdemir: "Bazı spor kulüplerinin bugün adaleti hatırlaması önemli. Keşke spor kulüpleri bize destek verseydi. Adaleti kendimiz için değil, herkes için istedik." dedi.

"Bazı stadyumlarda 40 bin kişi maça geliyor. Federasyona soruyoruz bu kural sadece Galatasaray’a mı var? Yüzde elli kapasite kuralına sadece G. Saray uyuyor."

"Yöneticiler kendi taraftarlarını konsolide etmek için mesajlar veriyor. Bu da sezon öncesi verilen birlik mesajını zedeliyor. Sezon başı 4 büyük takım bir arada görüntü verdi. Ama Beşiktaş'ın bu paylaşımı bunu zedeliyor. TFF de bundan nemalanıyor. Burak Elmas 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Daha ağır konuşanlar ceza bile almadı."

"Hocamız önceki dönem 18 milyon TL ücret alıyordu o dönem 2 milyon Euro'ya tekabül ediyordu. Bu sezon yeni sözleşme yaparken de yine 2 milyon Euro'dan ilerleyip o dönemki kurdan hesaplayıp 21 milyon TL'ye imza attık."

""Son dönemde Galatasaray'a kategorik bir saldırı var. Bir şarkıcı çıkıyor kendi konserinde edep yoksunu bir şekilde Galatasaray'a saldırı biçiminde o söylemleri tekrar ettiriyor. Amigo gibi spor yazarları var."

"Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın değeridir. Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Marcao'ya hukuksuz bir ceza verildi. Marcao kişisel olarak cezaya itiraz etti, zaten hukuki olarak Galatasaray itiraz edemezdi. Marcao olağanüstü oynuyor. Tüm oyuncularımız değerli, teklifler gelir. Hocamızın, başkanımızın kararına göre teklifler uygun görülürse, değerlendirilir."