Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim ile yolları ayırma kararı aldı.

Burak Elmas başkanlığında bugün NEF Stadyumu'nda yapılan yönetim kurulu toplantısına Fatih Terim de katılmıştı.

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Fatih Terim ile ayrılık ihtimali olduğu iddialarını yalanlamıştı. Ancak bu kez karşılıklı anlaşma sonrasında yolların ayrılmasına karar verildi.

Galatasaray'da, Başkan Burak Elmas ile görüşen Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Gün içinde resmi açıklama yapılacak.