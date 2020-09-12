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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Pastore geliyor!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray bir yandan da transferde kaynak oluşturmaya çalışıyor. Younes Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Faslı yıldızın alternatifini İtalya'da buldu. Cimbom, Arjantinli futbolcu Javier Pastore'yi kiralamak için Roma ile görüşmelere başladı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
Spor 12.09.2020, 10:21
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