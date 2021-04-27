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Galatasaray'da 3 oyuncunun testi pozitif çıktı

Galatasaray'da, Konyaspor maçı öncesi yapılan korona virüs testlerinde 3 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Spor 27.04.2021, 11:02
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Galatasaray'da 3 oyuncunun testi pozitif çıktı

Süper Lig'in 38. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da 3 oyuncu korona virüse yakalandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarında çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Coivd-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."

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