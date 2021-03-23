Galatasaray'da 3 isim ayrılıyor

Galatasaray şamiyonluk yarışını sürdürürken bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Bek pozisyonu için ayrılıkları netleştiren Galatasaray, yeni isimler arıyor.

Sarı- kırmızılıların scout ekibi şimdiden bek arayışlarına başladı.

İşte takımdan ayrılacak 3 isim...

MARTIN LINNES

Beklenilen verimi takımına veremeyen Martin Linnes, Galatasaray'ın maliyeti göz önüne alarak gözden çıkardığı isimlerden biri oldu. Linnes'in geçen sezon ücreti 1.4 milyon Euro'ya yükseltilmişti. Linnes'in sağ bekteki yetersiz performansından dolayı sarı- kırmızılılar Yedlin'i o pozisyona uygun görmüştü. Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Martin Linnes'in sözleşmesi yenilenmeyecek.

MARCELO SARACCHI

Sol bek Saracchi'nin yaşadığı talihsiz sakatlıklar, performansındaki istikrarını da etkiledi. Çokça sakatlık yaşayarak sahada takımına katkı sağlayamayan Saracchi'nin takımdan ayrılması kaçınılmaz son oldu. Uruguaylı sol beki gözden çıkaran Galatasaray, kiralık olarak oynayan Saracchi'nin bonservis bedelini ödemeyecek ve sol bek, Leipzig'e dönecek.

ŞENER ÖZBAYRAKLI

Fenerbahçe'den sarı- kırmızılılara transfer olan Şener Özbayraklı da istenilen performansın altında kaldı. Omar'ın yaşadığı talihsiz kaza sonrası gözler kendisine çevrilen Şener, bu pozisyonda etkili bir oyun sergileyemedi. Özbayraklı ile de sezon sonu yollar ayrılacak.

PATRICK VAN AANHOLT

Aslan, sol bek pozisyonu için öncelikli olarak Crystal Palace’ta forma giyen ve Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Patrick van Aanholt'u düşünüyor. Scout ekibinin radarında bulunan sol bek için masaya oturulacak. Sağ bek pozisyonu için ise henüz net bir isim kararlaştırmayan Galatasaray yönetimi, bu bölge için de arayışlarını sürdürüyor.