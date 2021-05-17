Galatasaray'da 2020-2021 sezonu böyle geçti

Galatasaray, 2020-2021 futbol sezonunda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele etti. Sarı-kırmızılılar ligi gol averajıyla ikinci sırada tamamlarken, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde, UEFA Avrupa Ligi'ne de Play-Offlarda veda etti. Aslan böylece kupasız bir sezonu geride bırakmış oldu.

46 resmi maça çıktı

Galatasaray bu sezon toplam 46 resmi karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 30 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Bu maçların birinde Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabaka 90 dakikası berabere bitmiş, penaltılarla galip gelerek tur atlamıştı. Cimbom söz konusu 46 maçta rakip fileleri 90 kez havalandırırken, kalesinde 43 gol gördü.

Ligin en az gol yiyen takımı oldu

Galatasaray defanstaki başarılı performansı ile bu sezon Süper Lig'de en az gol yiyen takım oldu. Sarı-kırmızılılar 40 müsabakada kelesinde 36 gol gördü. Aslan 17 karşılaşmada kalesini gole kapadı ve bu alanda da zirvede yer aldı. Cimbom ligde Konyaspor ve Çaykur Rizespor maçlarında 4'er gole kalesinde engel olamadı.

Galatasaray ligde bu sezon 80 kez rakip fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar bu alanda 89 gollü Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Deplasmanda berabere kalmadı

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 20 karşılaşmada hiç berabere kalmayarak, bunu yapan tek takım oldu. Sarı-kırmızılılar 14 galibiyet elde ederken, 6 kez de mağlup oldu. Bu mücadelelerde 35 gol kaydederken, 19 gol yedi. Aslan dış sahadaki en farklı galibiyetini Çaykur Rizespor karşısında 4-0'lık skorlarla aldı.

Galatasaray, Süper Lig'de aldığı 84 puanının yarısını iç sahadaki, yarısını da deplasmandaki müsabakalarda aldı.

Evinde 3 kez mağlup oldu

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda bu sezon 20 lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 de UEFA Avrupa Ligi eleme maçı olmak üzere 23 resmi müsabakaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım söz konusu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Cimbom sahasında Alanyaspor'a ligde ve kupada, Çaykur Rizespor'a da ligde mağlup oldu.

En uzun galibiyet serisi

Ligde en uzun galibiyet serisini Galatasaray yaptı. Sarı-kırmızılılar 8 maç üst üste sahadan 3 puanla ayrıldı. Aslan bu süreçte Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanyaspor ve BB Erzurumspor'u mağlup etti. Bu seri deplasmanda oynanan MKE Ankaragücü mücadelesiyle sona erdi.

İkinci kez averajla şampiyonluğu kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğu ikinci kez averajla kaybetti. Sarı-kırmızılılar, 1985-1986 sezonunda da yine Beşiktaş ile zirve mücadelesi vermiş, siyah-beyazlılara averajla şampiyonluğu kaptırmıştı.

Avrupa'ya erken veda etti

Galatasaray, 2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne elemelerden başladı. Sarı-kırmızılılar, 2. Eleme Turu'nda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü, 3. Eleme Turu'nda da Hırvat temsilcisi Hajduk Split'i eledi. Aslan, Play-Off turunda ise İskoçya ekibi Rangers'a yenildi ve Avrupa defterini kapadı.

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde elendi

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. Tur'dan başlayan Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek üst tura çıktı. Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Aslan, rakibini penaltılarla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Bu turda Alanyaspor ile mücadele eden sarı-kırmızılı takım, Akdeniz ekibine 3-2 mağlup oldu ve elendi.

Kadıköy'de yine galip geldi

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek rakibini 21 yıl sonra yenen Galatasaray bu sene de Kadıköy'den 3 puanla döndü. Sarı-kırmızılılar, ligin 24. haftasında oynanan derbide rakibini Mustafa Muhammed'in golü ile 1-0 mağlup etti.

Bu sezon derbilerde 2 galibiyet aldı

Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmalarda 2 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederken evinde 0-0 berabere kaldı. Aslan, Beşiktaş'ı sahasında 3-1 yenerken, Dolmabahçe'de 2-0'lık skorla kaybetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne eleme turundan katılacak

Süper Lig'de sezonu ikinci tamamlayan Galatasaray, önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne eleme turundan katılacak. Sarı-kırmızılılar, gruplara kalmak için eleme turunda mücadele verecek. Manchester United, UEFA Avrupa Ligi finalinde Villarreal'i geçerse Premier Lig'de de Şampiyonlar Ligi bileti aldığı için ön eleme yerine direkt gruplardan başlayacak. Bu sonuçla Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü ön eleme turunda katılacak. Villarreal kazanırsa ikinci ön eleme turundan başlayacak.

12 transfer yaptı

Galatasaray yaz ve devre arası transfer döneminde toplam 12 futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılarda Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Kerem Aktürkoğlu ve Etebo'yu ilk transfer döneminde takıma katıldı. Ocak ayında ise Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru, Mustafa Muhammed, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes transfer edildi. Bu futbolculardan Etebo, Halil, Muhammed ve Gedson kiralık olarak transfer oldu.

Arda Turan yuvasına döndü

Galatasaray'ın altyapısında yetişen Arda Turan, 5 Ağustos'ta yuvasına döndü. Arda, 2011-2012 sezonu başında sarı-kırmızılılara 13 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak İspanyol ekibi Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

En istikrarlı Marcao ve Emre Kılınç

Galatasaray'da bu sezon oynanan 46 karşılaşmada en çok formayı Marcao ile Emre Kılınç giydi. Brezilyalı defans oyuncusu görev aldığı 42 maçla en çok oynayan isim oldu. Onu 41 müsabaka ile Emre takip etti. Taylan Antalyalı 39, Ryan Babel ile Ömer Bayram da 37 kez Teknik Direktör Fatih Terim'den görev aldı.

En golcü Mbaye Diagne oldu

Galatasaray'da bu sezon oynanan 46 karşılaşmada takımın en golcü ismi Senegalli futbolcu Mbaye Diagne oldu. Diagne devre arası transfer döneminde Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'e kiralık olarak gitti. Senegalli futbolcuyu 9'ar golle Radamel Falcao ile devre arasında takıma katılan Mustafa Muhammed takip etti. Ryan Babel ile Younes Belhanda da 8'er gol kaydetti.

En çok kartı Marcao gördü

Galatasaray'da 2020-2021 sezonunda en çok kartı Brezilyalı defans oyuncusu Marcao gördü. Başarılı defans oyuncusu 11 sarı kart ve 1 kırmızı kart ile sezonu tamamladı. Onu 8 sarı kartla Taylan Antalya ve 7 sarı kartla Arda Turan takip etti. Takımda Marcao'nun dışında Yedlin, Falcao, Muhammed, Emre Kılınç, Etebo ve Ryan Donk da kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Younes Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi

Galatasaray, 10 Mart 2021 tarihinde Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Belhanda'nın Sivasspor maçından sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, kulübün imajına ve yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve kulüp içi disiplin yönetmeliklerine de aykırılığından dolayı sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini duyurmuştu.

Kerem Aktürkoğlu parladı

Bu sezon başında takıma katılan 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti ve A Milli Futbol Takımı'na kadar yükseldi. Kerem, sarı-kırmızılı forma ile 27 Süper Lig, 2 de kupa maçı olmak üzere toplam 29 müsabakada görev aldı. Genç futbolcu rakip fileleri 6 kez havalandırırken, 2 de asist yaptı.