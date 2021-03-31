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Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası

Galatasaray Kulübü, milli takımlardan dönen 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı. Testi pozitif çıkan oyuncuların isimleri ise açıklanmadı.

Spor 31.03.2021, 16:56
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Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası

Galatasaray'da, 2022 Dünya Kupası Elemeleri grup maçları için milli takımlarına giden futbolculardan kötü haber geldi.

İSİMLER AÇIKLANMADI

Sarı-kırmızılı kulüp, isimlerini açıklamadığı iki oyuncunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Futbolculardan birinin A Milli Takım aday kadrosundan çıkarılan Emre Kılınç olduğu düşünülüyor.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Kaynak: ensonhaber.com

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