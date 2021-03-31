Son Dakika
Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası
Galatasaray Kulübü, milli takımlardan dönen 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı. Testi pozitif çıkan oyuncuların isimleri ise açıklanmadı.
Spor 31.03.2021, 16:56
4
Galatasaray'da, 2022 Dünya Kupası Elemeleri grup maçları için milli takımlarına giden futbolculardan kötü haber geldi.
İSİMLER AÇIKLANMADI
Sarı-kırmızılı kulüp, isimlerini açıklamadığı iki oyuncunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Futbolculardan birinin A Milli Takım aday kadrosundan çıkarılan Emre Kılınç olduğu düşünülüyor.
Yapılan açıklama şu şekilde:
Kaynak: ensonhaber.com