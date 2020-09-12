Galatasaray Celil Yüksel'i Adanaspor'a sattı

Galatasaray, Celil Yüksel'in transferi konusunda Adanaspor ile anlaştı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ''Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş ile anlaşmaya varılmıştır. Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş, şirketimize net 900.000 TL transfer bedeli ödeyecektir.'' denildi.