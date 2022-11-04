Galatasaray, çekilişle hediyeler dağıtacak

Galatasaray, forma sırt sponsoru Nesine.com’un 17 Kasım’da gerçekleştireceği çekilişle çeşitli hediyeler dağıtacak. 1 Adet SUV otomobil ve 1 Adet Hibrit otomobil olmak üzere 2 adet otomobilin yanı sıra motosikletten akıllı cep telefonuna, oyun konsolundan binlerce TL değerinde Nesine puan ödüllerine ve imzalı takım ürünlerine kadar çeşitli ödüller sunuluyor.

Çekilişte 1 adet Galatasaray Futbol A takımı futbolcusu Fernando Muslera tarafından imzalı giyilmiş kaleci eldiveni, 27 adet 2022-2023 sezonunda Galatasaray Futbol A Takımı kadrosunda bulunan 5 futbolcu tarafından imzalı Galatasaray forması, 1 adet 2022-2023 sezonunda Galatasaray Futbol A Takımı kadrosunda bulunan 5 futbolcu tarafından imzalı Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşması maç topu, 1 adet 2022-2023 sezonunda Galatasaray Futbol A takımı kadrosunda bulunan 1 futbolcu tarafından imzalı Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşmasında giyilmiş maç forması, 1 adet 2022-2023 sezonunda Galatasaray Futbol A takımı kadrosunda bulunan 1 futbolcu tarafından imzalı Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşmasında giyilmiş krampon gibi imzalı takım ürünleri de sunulacak.

GS TV’de yayınlanan çekiliş tanıtım yayınına katılan Nesine TV Genel Yayın Yönetmeni Senih Yurga, “Nesine.com olarak ödüllerde özellikle imzalı takım ürünleri ile taraftarların kalbine dokunmayı planlıyoruz. Manevi değeri yüksek olan bu ödüller kalplerde ciddi taht kuracak. Böylece hem Galatasaray Spor Kulübü gelir kaydedecek, hem de taraftar kazanmış olacak" dedi.

“Okan Buruk, bu maçın kilidi”

Yurga, yarın oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi hakkında da görüşlerini belirterek, “Kazanmak önemli. Skor önemli değil. Takım ve teknik ekibin öz güvene ihtiyacı var. Öne çıkan ismin sahada değil kenarda olduğunu düşünüyorum. Okan Buruk, bu maçın kilidi” açıklamasını yaptı.

Hasan Kabze: “Galatasaray maçı mutlaka kazanmalı”

Çekiliş tanıtım yayınına katılan eski Galatasaraylı futbolcu Hasan Kabze ise derbiyi Galatasaray’ın mutlaka kazanması gerektiğini söyledi. Kabze, “Bol gollü maç bekliyorum. Seyir zevki açısından iyi oluyor. Bu maç Galatasaray için kazanılması gereken bir maç. Hem rakibi yenip hem özgüven kazanacaksın. Bana sorulursa ‘1-0 olsun golü de Kerem atsın’ derim” değerlendirmesinde bulundu.