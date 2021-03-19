Galatasaray- Çaykur Rizespor Muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig'de 31. haftada Galatasaray, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
31. haftada oynanacak olan Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı Türk Telekom Stadı'nda Volkan Bayarslan yönetiminde 19.00'da oynanacak.
Ligde 29 maça çıkan sarı- kırmızılı ekibin 19 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlikle 2. sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor ise ligdeki 28 maçının 7'sinden galibiyetle ayrılırken 11'inden mağlubiyet, 10'undan da beraberlik aldı. Karadenizli ekip 14. sırada yer alıyor.
İki takım arasındaki son maç Rizespor sahasında Galatasaray'ın 4-0 lık üstünlüğüyle sona ermişti.
Sarı- kırmızılı ekip, oynadığı son 10 maçtan da yenilgisiz ayrıldı.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Etebo, Gedson, Feghouli, Emre Kılınç, Mohamed, Falcao.
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Morozyuk, Selim Ay, Talbi, Melnjak, Dokovic, Fabricio, Boldrin, Samudio, Fernando, Skoda.