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Galatasaray: "Bugün yapılan MR tetkiklerinde ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edilen futbolcumuz Mathias Ross’un tedavisine başlanmıştır."

Galatasaray: "Bugün yapılan MR tetkiklerinde ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edilen futbolcumuz Mathias Ross’un tedavisine başlanmıştır."

Spor 09.11.2022, 16:51
Galatasaray: "Bugün yapılan MR tetkiklerinde ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edilen futbolcumuz Mathias Ross’un tedavisine başlanmıştır."

Galatasaray: "Bugün yapılan MR tetkiklerinde ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edilen futbolcumuz Mathias Ross’un tedavisine başlanmıştır."

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