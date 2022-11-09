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Galatasaray: "Bugün yapılan MR tetkiklerinde ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edilen futbolcumuz Mathias Ross’un tedavisine başlanmıştır."
Galatasaray: "Bugün yapılan MR tetkiklerinde ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edilen futbolcumuz Mathias Ross’un tedavisine başlanmıştır."
Spor 09.11.2022, 16:51
Galatasaray: "Bugün yapılan MR tetkiklerinde ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edilen futbolcumuz Mathias Ross’un tedavisine başlanmıştır."