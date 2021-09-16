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Galatasaray bu sezonki yenilmezlik serisini 9’a çıkardı

Lazio maçından galip ayrılan Galatasaray, bu sezonki yenilmezlik serisini 9 karşılaşmaya yükseltti.

Spor 16.09.2021, 21:40
Galatasaray bu sezonki yenilmezlik serisini 9’a çıkardı

Lazio maçından galip ayrılan Galatasaray, bu sezonki yenilmezlik serisini 9 karşılaşmaya yükseltti.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden galip ayrılan sarı-kırmızılılar, 2021-2022 sezonundaki yenilmezlik serisine de devam etti.

Bu sezon son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde PSV’ye karşı 2-1 kaybeden Galatasaray daha sonra oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

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