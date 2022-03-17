Galatasaray bu sezonki Avrupa defterini kapadı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray ile Barcelona, Nef Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona ererken, ikinci yarıda Barça attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar Avrupa’ya bu turda veda etti.

Bu sezonki Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde PSV Eindhoven karşısında başlayan Galatasaray, Hollanda ekibine elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi’ne devam etti. Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda St. Johnstone’nu, play-offta da Randers’ı eleyen Aslan, gruplara kaldı. Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova’nın olduğu E Grubu’ndan 3 galibiyet, 3 beraberlikle lider çıkan Cimbom, son 32 turunu oynamayıp, direkt son 16 turuna kaldı.

Son 16 turunda Barcelona ile eşleşen Galatasaray, 0-0’ın rövanşında İstanbul’da rakibine 2-1 yenildi ve bu sezonki Avrupa defterini kapadı.