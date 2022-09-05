Galatasaray bu sezon evinde ilk kez kazandı

Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşmasıyla Spor Toto Süper Lig’de bu sezon Nef Stadyumu’nda ilk kez kazandı. Sarı-kırmızılılar daha önce evinde oynadığı Giresunspor’a kaybetmişti.

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar daha sonra Bafetimbi Gomis’in golü ile devreye 1-1 eşitlikle girdi. İlk yarının sonlarına doğru Abdülkerim Bardakcı ile 10 kişi kalan Aslan, ikinci yarıda Gomis ile bir penaltıdan da yararlanamadı. Cimbom, mücadelenin 90+1. dakikasında Stelios Kitsiou’nun kendi kalesine attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sezon evinde daha önce Giresunspor ile karşılaşan ve 1-0 mağlup ayrılan Galatasaray böylece Nef Stadyumu’nda oynadığı 2. maçında ilk galibiyetini elde etti.