Galatasaray Beşiktaş Maçını Şifresiz Veren Kanallar Listesi!

Spor Toto Süper Lig 29. haftasındaki derbide iki ezeli rakip Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Taraftarlar ise Galatasaray Beşiktaş maçını şifresiz yayınlayan kanallar listesini araştırıyor.

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman?

14 Mart Pazartesi akşamında Nef Stadyumu’nda oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş maçı saat 20.00’dan itibaren Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray’da Arda Turan’ın durumu maç saatinde belli olacak. Beşiktaş’ta ise sakatlıkları bulunan Atiba, Welinton ve Pjanic'in kadroda yer almaması bekleniyor. Sakatlığını yeni atlayan N'Koudou'nun yanı sıra uzun süreli sakatlığı bulunan Mert Günok da zorlu maçta forma giyebilecek isimler arasında.

Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan ilk maç Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti. Galatasaray'ın 35'te Alexandru Cicaldau ile bulduğu gole 39 ve 64'te Cyle Larin'in golleriyle karşılık veren Siyah Beyazlılar, 3 puanı alan taraf olmuş, 81'de Mostafa Mohamed ile sarı kırmızılılar penaltıdan yararlanamamıştı.

Stat: Nef Stadyumu

Tarih: 14 Mart 2022 Pazartesi

Saat: 20.00

Yayın: Bein Sports 1

Galatasaray Beşiktaş Maçı Şifresiz Yayınlayan Kanallar Listesi

Arena Sport 4

Bein Sports France 2 HD

BT Sport 1 HD

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Livescore App

Paramount + USA

SuperSport Maximo 1 HD

SuperSport Premier League HD

TV2 Play Norge

Haberpush HD

TV3 Sport Dansk HD

Viaplay Baltic HD

Arena sport 1 HD

Btv aksiyon HD

CBC sport hd

Viaplat Denmark HD