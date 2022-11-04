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Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıkların tamamladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Spor 04.11.2022, 20:16
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında yarın saat 20.00’de NEF Stadyumu’nda Beşiktaş’ı konuk edecek.