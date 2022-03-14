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Galatasaray - Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Spor 14.03.2022, 20:22
MAÇTAN DAKİKALAR
1' İlk düdük geldi ve dev derbi başladı.
12' Güven sağ kanattan ceza sahasına yerden ortaladı. Ön direkte Teixeira dokunmadan Nelsson araya girdi ve topu kornere gönderdi
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BEŞİKTAŞ VE GALATASARA'IH İLK 11'LERİNDE KİMLER VAR?
GALATASARAY: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven