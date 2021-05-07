banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İMAMOĞLU’NDAN SOYLU’YA “BENCE SUÇ” YANITI!
İMAMOĞLU’NDAN SOYLU’YA “BENCE SUÇ” YANITI!
Thodex'in patronunu kimin koruduğu ortaya çıktı!
Thodex'in patronunu kimin koruduğu ortaya çıktı!
İkinci el arabalar için kritik açıklama geldi!
İkinci el arabalar için kritik açıklama geldi!
Satılık Konutta Hangi İller Değerlendi?
Satılık Konutta Hangi İller Değerlendi?

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır

Süper Lig’in 40. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre Galatasaray-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Spor 07.05.2021, 10:08
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır

Süper Lig’in 40. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre Galatasaray-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de tümü 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da oynanacak 40. hafta maçlarının hakemlerini duyurdu. Şampiyonluk yarışında haftanın en önemli karşılaşması olan Galatasaray - Beşiktaş mücadelesinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Süper Lig’in 40. haftasında görev alacak hakemler şöyle:

20.30 BB Erzurumspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

20.30 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

20.30 DG Sivasspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

20.30 Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk

20.30 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 A.Hatayspor - Denizlispor: Erkan Özdamar

20.30 Galatasaray - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

20.30 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

20.30 Göztepe - İH Konyaspor: Arda Kardeşler

20.30 Trabzonspor - FT Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
Yorumlar (0)
24°
açık