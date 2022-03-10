Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında görev alacak hakemleri açıklandı. Buna göre Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında görev alacak hakemleri açıklandı. Buna göre Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, haftanın kritik karşılaşması olan Galatasaray - Beşiktaş müsabakasında Atilla Karaoğlan görev alacak.
Süper Lig’de 29. haftanın programı ve hakemler şöyle:
12 Mart Cumartesi
13.30 Hatayspor - Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Altay - Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
16.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
19.00 Trabzonspor - Göztepe: Ali Şansalan
13 Mart Pazar
13.30 Kayserispor - İH Konyaspor: Yasin Kol
16.00 Medipol Başakşehir - FT Antalyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Adana Demirspor - DG Sivasspor: Çağdaş Altay
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
14 Mart Pazartesi
20.00 GZT Giresunspor - Gazinantep FK: Kadir Sağlam
20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan