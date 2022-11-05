Galatasaray - Beşiktaş derbisini basın ordusu takip etti

Galatasaray-Beşiktaş derbisine toplam 4’ü farklı ülkelerden olmak üzere 208 basın mensubu akredite oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelirken, bu önemli müsabakaya medya mensupları yoğun ilgi gösterdi. Derbiye 145 muhabir-yazar, 38 foto muhabiri ve 25 kameraman akredite oldu. Türk basın mensuplarının dışında Hollanda, İsrail, Rusya ve Almanya’dan da 4 medya mensubu derbiyi takip etti.