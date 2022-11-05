Galatasaray - Beşiktaş derbisini 50 bin 237 izledi

Galatasaray-Beşiktaş derbisini Nef Stadyumu’nda toplam 50 bin 237 taraftar takip etti.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş Nef Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1’lik skorla kazandı. Karşılaşmaya taraftarların büyük ilgisi vardı. Derbiyi toplam 50 bin 237 seyirci yerinden izledi.

Taraftarlar tezahüratlarıyla takımlarını maç boyunca destekledi.