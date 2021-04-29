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Galatasaray - Beşiktaş derbisi tarihi açıklandı!

Süper Lig'de 40, 41 ve 42. hafta programları açıklandı. 40. haftadaki Galatasaray - Beşiktaş derbisi 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Diğer yandan Süper Lig'de 40, 41 ve 42. haftalardaki tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte oynanacak.

Spor 29.04.2021, 15:20
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Galatasaray - Beşiktaş derbisi tarihi açıklandı!

Süper Lig'de 40, 41 ve 42. hafta programları açıklandı. 40. haftadaki Galatasaray - Beşiktaş derbisi 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Diğer yandan Süper Lig'de 40, 41 ve 42. haftalardaki tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte oynanacak.

4O. hafta maçları 8 Mayıs Cumartesi günü 20.30'da, 41. hafta maçları 11 Mayıs Salı günü 20.30'da, 42. hafta maçları ise 15 Mayıs Salı günü 20.30'da oynanacak.

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