Galatasaray - Beşiktaş derbisi tarihi açıklandı!

Süper Lig'de 40, 41 ve 42. hafta programları açıklandı. 40. haftadaki Galatasaray - Beşiktaş derbisi 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Diğer yandan Süper Lig'de 40, 41 ve 42. haftalardaki tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte oynanacak.

4O. hafta maçları 8 Mayıs Cumartesi günü 20.30'da, 41. hafta maçları 11 Mayıs Salı günü 20.30'da, 42. hafta maçları ise 15 Mayıs Salı günü 20.30'da oynanacak.