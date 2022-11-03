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Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 03.11.2022, 14:03
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başlayan başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve bitiricilik çalışmasıyla sona erdi. Antrenmanda Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş takımla birlikte çalışmalara başladı.
İdman öncesinde Metehan Baltacı’nın doğum günü kutlandı.
Galatasaray, yarın saat 17.30’da yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.